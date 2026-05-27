Два человека погибли из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил региональный оперштаб.
"Очередная террористическая атака ВСУ на мирное население. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа легковой автомобиль подвергся атаке дрона. От полученных ранений погибли два человека: мужчина и женщина", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что машина повреждена, также в результате детонации посечено остекление коммерческого объекта.