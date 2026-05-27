В Севастополе при атаке ВСУ поврежден музыкальный магазин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе при ночной воздушной атаке ВСУ поврежден магазин музыкальных инструментов "Орфей", выбиты стекла.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Музыкальный магазин поврежден в Севастополе при ночной воздушной атаке ВСУ на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксирован ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, отмечал губернатор.