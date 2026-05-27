После воздушной атаки на Таганрог ввели режим ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Локальный режим ЧС введен после воздушной атаки на Таганрог Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Принято решение о введении локального режима ЧС", - написала она в Telegram-канале по итогам внеочередного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. Пострадали две женщины.
22 июня 2022, 17:18