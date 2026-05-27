Песков рассказал о программе Путина в Астане

Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Казахстан. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Астану, в ходе государственного визита он примет участие в переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и в мероприятиях ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Летим в Астану. Президент сегодня тоже прибудет в Астану. Начнется, собственно, его государственный визит. Начнется он с вечера - неформального общения двух президентов", - сказал Песков журналистам.

Казахстана. Основным днем государственного визита будет четверг, 28 мая, включающий в том числе церемонию встречи двух лидеров, переговоры в узком и расширенном составах, обсуждение проектов России

"Будет целый ряд видеопрезентаций. Это такая новация, я бы сказал. Презентация основных прорывных проектов, которые заметны в наших двусторонних отношениях", - добавил Песков.

Также Путин и Токаев сделают заявление для СМИ.

Вечером в четверг российский лидер примет участие в работе Евразийского экономического форума, а 29 мая - в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.