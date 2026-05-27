Песков рассказал о программе Путина в Астане
13:02 27.05.2026 (обновлено: 14:10 27.05.2026)
Песков рассказал о программе Путина в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прилетит в Астану для государственного визита.
  • В ходе визита запланированы переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая обсуждение проектов двух стран и серию видеопрезентаций.
  • Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума и Высшего Евразийского экономического совета.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Астану, в ходе государственного визита он примет участие в переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и в мероприятиях ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Летим в Астану. Президент сегодня тоже прибудет в Астану. Начнется, собственно, его государственный визит. Начнется он с вечера - неформального общения двух президентов", - сказал Песков журналистам.
Основным днем государственного визита будет четверг, 28 мая, включающий в том числе церемонию встречи двух лидеров, переговоры в узком и расширенном составах, обсуждение проектов России и Казахстана.
"Будет целый ряд видеопрезентаций. Это такая новация, я бы сказал. Презентация основных прорывных проектов, которые заметны в наших двусторонних отношениях", - добавил Песков.
Также Путин и Токаев сделают заявление для СМИ.
Вечером в четверг российский лидер примет участие в работе Евразийского экономического форума, а 29 мая - в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.
"Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением - это взаимоисключающие процессы", - уточнил Песков.
