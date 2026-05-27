В Астане обратили внимание на статью Путина на русском и казахском языках
12:41 27.05.2026
В Астане обратили внимание на статью Путина на русском и казахском языках

Песков: в Астане обратили внимание на статью Путина о союзе России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин написал статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», которая была опубликована в газете «Казахстанская правда».
  • Статья вышла на русском и казахском языках накануне госвизита Путина в Казахстан, который пройдет 27–29 мая.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Астане уже обратили внимание на статью президента России Владимира Путина, она была опубликована на русском и казахском языках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава государства накануне госвизита в Казахстан, который пройдет 27-29 мая, написал статью "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии". Ее опубликовали в газете "Казахстанская правда".
"Свое отношение к этому визиту, к российско-казахстанским отношениям, к нашему особому партнерству президент изложил в своей авторской статье, которая в "(Казахстанской - ред.) правде" была опубликована. Она на двух языках опубликована. Насколько мы знаем, на нее обратили уже внимание в Астане", - сказал Песков журналистам.
