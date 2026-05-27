СК проверит информацию о плохом уходе в доме престарелых в Арзамасе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в городе Арзамас Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В соцсетях распространилась информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в городе Арзамасе, что якобы привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из постоялец. Кроме того, в соцсетях приводятся данные о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения.
Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).