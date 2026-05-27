10:55 27.05.2026
СК проверит информацию о плохом уходе в доме престарелых в Арзамасе

Бастрыкин запросил доклад о ненадлежащем уходе за постояльцами в Арзамасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В соцсетях появилась информация о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми в доме престарелых в Арзамасе, что привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из постоялиц.
  • Следственными органами СК России по Нижегородской области организована проверка по факту оказания небезопасных услуг постояльцам дома престарелых.
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в городе Арзамас Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В соцсетях распространилась информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в городе Арзамасе, что якобы привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из постоялец. Кроме того, в соцсетях приводятся данные о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения.
"Председателем СК России затребован доклад о проверке по факту оказания небезопасных услуг постояльцам дома престарелых в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
