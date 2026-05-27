Рулевого "Арсенала" признали лучшим тренером сезона АПЛ - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
01:42 27.05.2026 (обновлено: 01:43 27.05.2026)
Рулевого "Арсенала" признали лучшим тренером сезона АПЛ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Микель Артета из футбольного клуба "Арсенал" признан лучшим тренером сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
На титул также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Кит Эндрюс ("Брентфорд"), Майкл Каррик ("Манчестер Юнайтед"), Андони Ираола ("Борнмут") и Режис Ле Бри ("Сандерленд").
В минувшем сезоне лондонцы под руководством Артеты взяли золото АПЛ впервые за 22 года.
Лучшим тренером в прошлом сезоне был признан возглавляющий "Ливерпуль" Арне Слот. Наибольшее количество раз обладателем премии становился сэр Алекс Фергюсон (10), тренировавший "МЮ".
