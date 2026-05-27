Армения получает выгоду от членства в ЕАЭС, заявил Песков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вступление Армении в Евразийский экономический союз в свое время было мудрым решением, страна пользуется членством в ЕАЭС, получая рынок для своих товаров и высокие темпы развития экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС, благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары - не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России и в лице стран ЕАЭС рынок для своих товаров", - пояснил он.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что армянских производителей товаров не ждут на европейских рынках, там их сразу "задушат" местные бренды.
"А ЕАЭС приносит конкретные дивиденды. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна, и все это делают с удовольствием, все. И Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения - это наша братская страна, была, есть и останется", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля указал, что российско-армянское сотрудничество выгодно обеим сторонам.
"Мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении, для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс, это выгодно и армянам", - пояснил он.
На просьбу уточнить, ожидается ли в ходе предстоящего в Казахстане саммита ЕАЭС какое-то совместное заявление по теме Армении, он предложил дождаться встречи лидеров.
"Сейчас главы государств начнут обсуждение, и они уже решат. Потому что эта тема, конечно же, будет на повестке дня", - ответил Песков.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум пройдут в Казахстане 28-29 мая.