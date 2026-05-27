Песков объяснил всплеск дискуссий о выходе Армении из ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе связаны с предвыборной кампанией в стране.
- По его словам, армянская сторона считает, что европейская ориентированность будет импонировать армянам.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Всплеск дискуссий о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В том числе и потому, что выборы скоро. И армянская сторона под выборы - эта политическая сила - считает, что европейская ориентированность будет импонировать армянам", - назвал он причины столь активного внимания к теме.