Армении может потребоваться референдум, заявил Песков

18:18 27.05.2026 (обновлено: 18:47 27.05.2026)
Песков: Армении потребуется референдум, если стремление в ЕС помешает интеграции

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Песков заявил, что Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции.
  • По его словам, на данный момент Армения заявляет о своем намерении оставаться в евразийском объединении.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив о соответствующих словах премьера Армении Никола Пашиняна.
«
"Страна, наоборот, пока говорит о том, что она остается в объединении, она не говорила, что она выходит из объединения, - отметил он. - Хочу напомнить, что когда последний раз Пашинян был в Москве, (президент РФ Владимир - ред.) Путин ему четко сказал, что рано или поздно нужно будет сделать выбор. И Пашинян пояснил, что Армения остается в объединении. Но в тот момент, когда, скажем так, ориентация на другие формы интеграции будет мешать уже участию в этом объединении, тогда потребуется решение народа. Вот так сказал Пашинян".
"Ну, народ умный, он будет решать, он будет смотреть, он будет считать", - добавил представитель Кремля.
