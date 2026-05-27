Армении может потребоваться референдум, заявил Песков

АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив о соответствующих словах премьера Армении Никола Пашиняна.
"Страна, наоборот, пока говорит о том, что она остается в объединении, она не говорила, что она выходит из объединения, - отметил он. - Хочу напомнить, что когда последний раз Пашинян был в Москве, (президент РФ Владимир - ред.) Путин ему четко сказал, что рано или поздно нужно будет сделать выбор. И Пашинян пояснил, что Армения остается в объединении. Но в тот момент, когда, скажем так, ориентация на другие формы интеграции будет мешать уже участию в этом объединении, тогда потребуется решение народа. Вот так сказал Пашинян".
"Ну, народ умный, он будет решать, он будет смотреть, он будет считать", - добавил представитель Кремля.