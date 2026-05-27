В Кремле прокомментировали планы Армении по вступлению в ЕС
18:10 27.05.2026
В Кремле прокомментировали планы Армении по вступлению в ЕС

Песков:а рмянских производителей задушат на рынке Европы, их товары там не ждут

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Песков заявил, что армянских производителей товаров не ждут на европейских рынках.
  По его словам, высокие темпы развития Армении обеспечены благодаря ЕАЭС, который предоставляет Еревану рынок для своих товаров.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армянских производителей товаров не ждут на европейских рынках, там их сразу задушат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Еревана по вступлению в Евросоюз.
По словам Пескова, высокие темпы развития Армении обеспечены благодаря ЕАЭС. Ереван в лице стран Союза имеет рынок для своих товаров.
«

"Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный - они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу. Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден", - сказал Песков ИС "Вести".

