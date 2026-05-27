Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что армянских производителей товаров не ждут на европейских рынках.
- По его словам, высокие темпы развития Армении обеспечены благодаря ЕАЭС, который предоставляет Еревану рынок для своих товаров.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армянских производителей товаров не ждут на европейских рынках, там их сразу задушат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Еревана по вступлению в Евросоюз.
«
"Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный - они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу. Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден", - сказал Песков ИС "Вести".