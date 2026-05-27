В Кремле ответили на вопрос о судьбе членства Армении в ЕАЭС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Неверно считать, что судьба членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет определена на ближайшем саммите объединения, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ни в коем случае. Это неправильно, так нельзя говорить. Армения остается в ЕАЭС, Армения будет участвовать - на рабочем уровне, но, тем не менее, примет участие. Все высшее руководство страны занято избирательной кампанией, это понятно", - ответил Песков на просьбу пояснить, можно ли говорить, что судьба Армении в ЕАЭС фактически определится на ближайшем саммите объединения.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум пройдут в Казахстане 28-29 мая. Ранее Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.