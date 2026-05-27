Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия передала Армении информацию о последствиях вступления Еревана в ЕС, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года", — сказала она в беседе с РИА Новости.
Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности денонсации соглашения в "Газпром".
"Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, и она может пересматриваться, и корпорации могут ставить этот вопрос. Это корпоративный вопрос", — отметил он.
При этом для России абсолютным приоритетом остается интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран, а Ереван уже законодательно ориентирован на евроинтеграцию. Поэтому упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, по словам Пескова, никто не может.
23 декабря 2025, 15:47
В начале мая Владимир Путин призывал Ереван безотлагательно решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Президент предложил обсудить эту тему на очередном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 28-29 мая в Астане.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит мероприятие из-за предвыборной кампании. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.