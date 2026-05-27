Песков переадресовал в "Газпром" вопрос о соглашении с Арменией
12:46 27.05.2026
Песков переадресовал в "Газпром" вопрос о соглашении с Арменией

Песков назвал денонсацию соглашения по газу с Арменией корпоративным вопросом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков переадресовал вопрос о возможной денонсации газового соглашения с Арменией в "Газпром".
  • Он добавил, что льготная цена на энергоресурсы может пересматриваться.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о возможности денонсации газового соглашения с Арменией корпоративным вопросом и переадресовал его в "Газпром".
"Это надо у "Газпрома" спрашивать, мне неизвестно ничего про денонсацию... Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, и она может пересматриваться, и корпорации могут ставить этот вопрос. Это корпоративный вопрос, это надо обращаться к "Газпрому", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность денонсации соглашения о льготных поставках газа в Армению.
ЭкономикаАрменияРоссияДмитрий ПесковГазпром
 
 
