Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения рискует потерять почти 40 процентов товарооборота при выходе из ЕАЭС.

В этом случае она не сможет пользоваться единой тарифной ставкой в пять процентов и правом беспошлинного ввоза товаров в некоторых случаях.

В 2025-м объем торговли республики со странами союза достиг 8,2 миллиарда долларов, а с остальным миром — 13,2 миллиарда.

Это означает, что на ЕАЭС приходится 38,5 процента от всего армянского товарооборота.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Армения рискует потерять почти 40 процентов товарооборота в случае выхода из ЕАЭС, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

Так, Ереван может лишиться торговых привилегий, полученных за счет пребывания в союзе. Речь идет о единой низкой тарифной ставке в пять процентов и праве беспошлинного ввоза товаров в некоторых случаях.

В прошлом году Армения экспортировала продукцию в ЕАЭС на 3,2 миллиарда долларов, а импортировала — на пять. Главным покупателем и поставщиком стала Россия — 2,9 миллиарда и 4,87 миллиарда долларов соответственно.

В итоге объем торговли республики со странами союза достиг 8,2 миллиарда долларов, а с остальным миром — 13,2 миллиарда. Это означает, что на объединение приходится 38,5 процента от всего армянского товарооборота.

В начале мая Владимир Путин призывал Ереван не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Президент предложил обсудить эту тему на очередном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 28-29 мая в Астане.