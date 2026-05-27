Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2026
06:03 27.05.2026 (обновлено: 12:09 27.05.2026)
Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС

РИА Новости: Армения может потерять почти 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

Флаги стран — участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения рискует потерять почти 40 процентов товарооборота при выходе из ЕАЭС.
  • В этом случае она не сможет пользоваться единой тарифной ставкой в пять процентов и правом беспошлинного ввоза товаров в некоторых случаях.
  • В 2025-м объем торговли республики со странами союза достиг 8,2 миллиарда долларов, а с остальным миром — 13,2 миллиарда.
  • Это означает, что на ЕАЭС приходится 38,5 процента от всего армянского товарооборота.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Армения рискует потерять почти 40 процентов товарооборота в случае выхода из ЕАЭС, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Так, Ереван может лишиться торговых привилегий, полученных за счет пребывания в союзе. Речь идет о единой низкой тарифной ставке в пять процентов и праве беспошлинного ввоза товаров в некоторых случаях.
В прошлом году Армения экспортировала продукцию в ЕАЭС на 3,2 миллиарда долларов, а импортировала — на пять. Главным покупателем и поставщиком стала Россия — 2,9 миллиарда и 4,87 миллиарда долларов соответственно.
В итоге объем торговли республики со странами союза достиг 8,2 миллиарда долларов, а с остальным миром — 13,2 миллиарда. Это означает, что на объединение приходится 38,5 процента от всего армянского товарооборота.
В начале мая Владимир Путин призывал Ереван не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Президент предложил обсудить эту тему на очередном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 28-29 мая в Астане.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит мероприятие из-за предвыборной кампании. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.
