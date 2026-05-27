Оверчук рассказал, к чему приведет курс Армении на евроинтеграцию - РИА Новости, 27.05.2026
23:23 27.05.2026
Оверчук рассказал, к чему приведет курс Армении на евроинтеграцию

Оверчук: курс Армении на евроинтеграцию приведет страну к снижению уровня жизни

Флаг Армении. Архивное фото
  • Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что политический курс Армении на евроинтеграцию приведет страну к снижению уровня жизни.
  • Оверчук напомнил о достигнутых при вступлении Армении в ЕАЭС договоренностях о преференциях для страны и подчеркнул, что участие в ЕС и ЕАЭС одновременно невозможно.
  • Вице-премьер отметил, что странам ЕАЭС необходимо анализировать и понимать последствия продолжения Арменией курса на евроинтеграцию.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Политический курс Армении на евроинтеграцию приведет страну к снижению уровня жизни, падению экономики и производства, а также к росту цен на энергоносители, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.
В настоящее время Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как указывал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
"Никто не хочет, чтобы Армения уходила из Евразийского экономического союза. Мы точно этого не хотим. Но там есть политический курс. И этот политический курс действительно приведет Армению к тому, что там будет падение уровня жизни, падение экономики, падение производства. Там вырастут цены на энергоносители, на энергию. Это все может произойти, если будет продолжаться этот политический курс", - сказал Оверчук журналистам.
Он напомнил, что при вступлении Армении в ЕАЭС были достигнуты договоренности о преференциях для страны. "Сейчас, когда Армения говорит о том, что мы собираемся вступать в ЕС, все понимают, что участие в ЕС и ЕАЭС одновременно невозможно, возникает вопрос об этих пакетных договоренностях. … Договоренности - они должны в комплексе все рассматриваться", - добавил вице-премьер.
"Мы давно вели с ними эти дискуссии, очень откровенно, понятно, что это все происходило в закрытом режиме. Они все это знают, и понимают очень хорошо", - продолжил он.
Оверчук добавил, что странам ЕАЭС с учетом продолжения Арменией курса на евроинтеграцию необходимо анализировать и понимать, какие это будет иметь для всех последствия.
"Армения не собирается выпадать из сообщества. И мы не хотим, чтобы Армения уходила, но вместе с тем мы посылаем определенные сигналы. И эти сигналы очень серьезные", - заключил он.
В миреАрменияРоссияАлексей ОверчукДмитрий МедведевНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
