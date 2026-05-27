12:42 27.05.2026
Армения получает дивиденды от членства в ЕАЭС, рассказал Песков

Флаги стран — участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Флаги стран — участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Армения получает повышение ВВП благодаря членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
  • Президент РФ Владимир Путин отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно.
  • Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армения получает повышение валового внутреннего продукта (ВВП) страны благодаря членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, - это, собственно, стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП страны", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что решение о возможности Европейского союза (ЕС) обеспечивать такое развитие стоит за армянами.
"Нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском (экономическом - ред.) союзе", - уточнил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
ЭкономикаАрменияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
