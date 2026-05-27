В Башкирии ученые обнаружили следы неандертальцев

УФА, 27 мая - РИА Новости. Археологи обнаружили в пещере в Башкирии останки гигантского льва и пещерного медведя, кроме того, ученые выясняют, какими путями сюда могли проникнуть неандертальцы, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вячеслав Котов, участвовавший в раскопках и исследованиях древнего памятника.

По словам ученого, пещеру в Мелеузовском районе на территории национального парка "Башкирия" впервые обнаружили местные жители, увидев внутри чьи-то кости, сообщили властям.

"Пещера Иманай небольшая: тоннель и зал. Мы ведем раскопки с 2009 года. Здесь нашли кости малого пещерного медведя и кости пещерного гигантского льва. Было установлено, что это еще и стоянка первобытного человека. Мы почти полностью изучили пещеру раскопками и собрали большую коллекцию костей животных, орудий эпохи палеолита, оставленных неандертальцами", - рассказал Котов.

Поволжья. Археолог отметил, что коллекция изучается, но уже понятно, что это одно из крупнейших собраний раскопок на территории Урала

"Мы здесь впервые изучили многослойный памятник, который использовался как охотничья стоянка в течение многих сотен лет первобытными человеком. Это пока единственный найденный памятник на территории Урала, оставленный последними представителями неандертальцев, такими же, как на Кавказе Алтае и в Крыму . Надеемся получить представление о том, кто эти были люди, поскольку найден и зуб человека. Эти данные позволят установить, какими путями на эту территорию проникли неандертальцы и куда потом они ушли", - пояснил Котов.

Ученый считает, что это место было промежуточным местом обитания для неандертальцев.

"Наша задача - понять их взаимодействие с местными человеческими сородичами, поскольку они пришли не на пустое место. У нас есть сведения по генетике, что они могли контактировать, смешиваться, грубо говоря, вступать в брак с местными сородичами. Но более точно узнаем после экспертиз", - сказал он.

Считается, что неандертальцы были более архаическими, пояснил ученый. "Например, есть сведения, что архаические неандертальцы, которые жили в пещере Мандрин в Европе , жили там 50 тысяч лет и ни с кем не смешивались, жили изолированно от человеческих сородичей", - рассказал Котов.