В Башкирии ученые обнаружили следы неандертальцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пещере Иманай в Башкирии археологи обнаружили останки гигантского льва и пещерного медведя, а также орудия эпохи палеолита, оставленные неандертальцами.
- Пещера Иманай является многослойным памятником и пока что единственным найденным на Урале местом стоянки последних представителей неандертальцев.
- Археологи надеются установить, какими путями неандертальцы проникли на территорию Урала и как они взаимодействовали с местными человеческими сородичами.
УФА, 27 мая - РИА Новости. Археологи обнаружили в пещере в Башкирии останки гигантского льва и пещерного медведя, кроме того, ученые выясняют, какими путями сюда могли проникнуть неандертальцы, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вячеслав Котов, участвовавший в раскопках и исследованиях древнего памятника.
По словам ученого, пещеру в Мелеузовском районе на территории национального парка "Башкирия" впервые обнаружили местные жители, увидев внутри чьи-то кости, сообщили властям.
В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки
6 марта, 23:38
"Пещера Иманай небольшая: тоннель и зал. Мы ведем раскопки с 2009 года. Здесь нашли кости малого пещерного медведя и кости пещерного гигантского льва. Было установлено, что это еще и стоянка первобытного человека. Мы почти полностью изучили пещеру раскопками и собрали большую коллекцию костей животных, орудий эпохи палеолита, оставленных неандертальцами", - рассказал Котов.
"Мы здесь впервые изучили многослойный памятник, который использовался как охотничья стоянка в течение многих сотен лет первобытными человеком. Это пока единственный найденный памятник на территории Урала, оставленный последними представителями неандертальцев, такими же, как на Кавказе, Алтае и в Крыму. Надеемся получить представление о том, кто эти были люди, поскольку найден и зуб человека. Эти данные позволят установить, какими путями на эту территорию проникли неандертальцы и куда потом они ушли", - пояснил Котов.
Ученый считает, что это место было промежуточным местом обитания для неандертальцев.
"Наша задача - понять их взаимодействие с местными человеческими сородичами, поскольку они пришли не на пустое место. У нас есть сведения по генетике, что они могли контактировать, смешиваться, грубо говоря, вступать в брак с местными сородичами. Но более точно узнаем после экспертиз", - сказал он.
Считается, что неандертальцы были более архаическими, пояснил ученый. "Например, есть сведения, что архаические неандертальцы, которые жили в пещере Мандрин в Европе, жили там 50 тысяч лет и ни с кем не смешивались, жили изолированно от человеческих сородичей", - рассказал Котов.
Он добавил, что в будущем башкирскую пещеру Иманай планируют сделать объектом посещений.
В Индонезии нашли древнейшее в мире наскальное искусство
22 января, 23:08