МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил площадку по созданию нового оздоровительного комплекса.
"В Демидовском муниципальном округе реализуем масштабный проект по созданию современного оздоровительного комплекса на базе действующего санатория имени Н. М. Пржевальского. Соглашение о его реализации было подписано в прошлом году с Cosmos Hotel Group, входящей в АФК "Система"", - написал Анохин на платформе "Макс".
Площадку он посетил вместе с основателем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым. На месте будущего строительства они обсудили текущий ход работ и дальнейшие планы.
Санаторий, расположенный в 120 километрах от Смоленска на берегу озера Сапшо, станет основой для формирования современного всесезонного гостиничного комплекса с центром здоровья и уникальными оздоровительными программами.