На форуме по безопасности показали амуницию для собак, служащих в зоне СВО - РИА Новости, 27.05.2026
20:05 27.05.2026
На форуме по безопасности показали амуницию для собак, служащих в зоне СВО

© РИА Новости — Защитная амуниция для собак, служащих в зоне проведения специальной военной операции
  • На выставке на полях Международного форума по безопасности представили защитную амуницию для собак, служащих в зоне проведения специальной военной операции.
  • Защитная амуниция включает в себя бронежилеты-шлейки, аптечки, защиту для лап в виде "бахил", очки для глаз.
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 мая - РИА Новости. Защитную амуницию для собак, служащих в зоне проведения специальной военной операции, показали на выставке на полях Международного форума по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке Росгвардия представила защитную амуницию для собак, в том числе тех, которые служат в зоне СВО. Служебные собаки помогают бойцам, помимо прочего, искать взрывчатку, оружие и людей. Для их защиты разработаны бронежилеты-шлейки, аптечки, защита для лап в виде "бахил", очки для глаз.
"Когда собаки работают в населенных пунктах, мы применяем защиту. У нас есть бронежилеты, аптечка прямо на шлейке, очки, чтобы уберечь глаза, и бахилы на лапы дабы уберечь собаку от осколков", - рассказал преподаватель кафедры кинологии Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Сергей Богданов.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 26-29 мая в Московской области.
