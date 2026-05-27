Американцы не смогли ответить на вопросы об истории США, показал опрос

- Молодые американцы не смогли ответить на базовые вопросы об истории США.
- Опрошенные на пляже в День поминовения не знали, кто был противником США во Второй мировой войне, и ошибочно полагали, что бомбардировку Пирл-Харбора осуществили сами американцы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Молодые американцы не смогли ответить на базовые вопросы об истории США, следует из сюжета телеканала Fox News, снятого на пляже 25 мая в День поминовения.
"Вторая мировая война... Так, Вьетнам!" - заявил после раздумья молодой американец.
Респонденты утверждали, что холодная война получила свое название из-за падавшего в тот период снега, а за независимость США боролись не с Великобританией, а с Францией.
"Шел снег. Я играл в компьютерные игры под названием "Холодная война". Уж это-то я знаю наверняка", - так объяснил один из участников опроса причину, почему данный конфликт получил такое название.
Некоторые были убеждены, что День поминовения, посвященный памяти павших американских военнослужащих, - это "день рождения" США.