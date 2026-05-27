Альпинист назвал месяц, когда возможно эвакуировать тело Наговицыной - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Альпинист назвал месяц, когда возможно эвакуировать тело Наговицыной

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эвакуация тела Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы, возможна с середины июля до середины августа.
  • Для эвакуации необходимо наличие команды минимум из восьми квалифицированных альпинистов.
  • Операция возможна при наличии подходящего вертолета и безопасного места для его посадки.
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей прошлым летом на пике Победы, возможна с середины июля до середины августа при наличии команды хотя бы из восьми квалифицированных альпинистов, сообщил РИА Новости альпинист, инструктор Тимофей Арсеньев.
"Наталья находится на большой высоте, где разреженный воздух, просто идти там тяжело. А проведение спасательных работ занимает очень много времени. Эвакуация тела возможна, но сопряжена с высоким уровнем опасности... Эвакуация возможна в сезон восхождений - с середины июля до середины августа, когда там будет достаточно квалифицированных инструкторов, гидов для участия в спасательной операции. Их нужно минимум восемь человек", - рассказал Арсеньев.
Он подчеркнул, что операция возможна исключительно в сезон, а также при наличии хорошего борта.
"Вертолет должен подлететь, нужно безопасное место. Он может высадить там спасательную группу. И улететь, так представляю. Они уже транспортируют в несколько смен тело вниз", - уточнил собеседник.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, - на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Недавно в МЧС Киргизии заявили, что в случае проведения спасательной операции многое будет зависеть от погоды, но риски пострадать при попытке вернуть родным тело россиянки для спасателей будут достаточно высоки.
