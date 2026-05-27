Альпинист назвал месяц, когда возможно эвакуировать тело Наговицыной

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей прошлым летом на пике Победы, возможна с середины июля до середины августа при наличии команды хотя бы из восьми квалифицированных альпинистов, сообщил РИА Новости альпинист, инструктор Тимофей Арсеньев.

"Наталья находится на большой высоте, где разреженный воздух, просто идти там тяжело. А проведение спасательных работ занимает очень много времени. Эвакуация тела возможна, но сопряжена с высоким уровнем опасности... Эвакуация возможна в сезон восхождений - с середины июля до середины августа, когда там будет достаточно квалифицированных инструкторов, гидов для участия в спасательной операции. Их нужно минимум восемь человек", - рассказал Арсеньев.

Он подчеркнул, что операция возможна исключительно в сезон, а также при наличии хорошего борта.

"Вертолет должен подлететь, нужно безопасное место. Он может высадить там спасательную группу. И улететь, так представляю. Они уже транспортируют в несколько смен тело вниз", - уточнил собеседник.