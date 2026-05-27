В МИД призвали разработать четкие правила в информационной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Александр Алимов заявил о необходимости разработки юридически обязывающих договоренностей для всех стран в сфере информационной безопасности.
- Он подчеркнул, что сотрудничество — единственный способ сделать эту информпространство более стабильным и безопасным.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Для усиления безопасности информационного пространства необходимо разработать четкие, юридически обязывающие договоренности для всех стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
“Убеждены, что единственный способ сделать информационное пространство более стабильным, безопасным и предсказуемым – это международное сотрудничество. Ни одна страна не способна противостоять трансграничным ИКТ угрозам в одиночку. Требуется разработка единых для всех правил игры, которые упорядочили бы действия государств и их компаний в цифровой сфере”, - сказал он в ходе сессии Международного форума по безопасности.
Очевидно, что одних только добровольных правил поведения, которые ООН приняла в прошлом десятилетии, уже недостаточно, указал дипломат.
“Необходимы четкие, юридически обязывающие нормы. Такие договоренности, на наш взгляд, должны гарантировать выполнение основополагающих положений Устава ООН, прежде всего, о суверенном равенстве государств и соблюдение принципа невмешательства в их внутренние дела”, - подчеркнул он.
Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".
Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.