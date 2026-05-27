Рейтинг@Mail.ru
В МИД выразили обеспокоенность рисками появления халифата в Африке - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 27.05.2026
В МИД выразили обеспокоенность рисками появления халифата в Африке

Довгаленко: РФ беспокоят риски появления халифата версии 2.0 в Африке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию беспокоит возможность восстановления "халифата версии 2.0" в Африке, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко.
  • Она добавила, что в эпицентре террористической угрозы находятся дружественные страны и конфедерации государств Сахеля.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россию беспокоит формирование в Африке условий для восстановления "халифата версии 2.0", заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Нас беспокоит массовая передислокация иностранных террористов-боевиков в регион из других конфликтных зон. Важно не дать им закрепиться и создать здесь новый халифат версии 2.0", - сказала Довгаленко на брифинге по тематике деятельности форума партнерства Россия - Африка на Международном форуме по безопасности.
Она добавила, что в эпицентре террористической угрозы находятся дружественные страны и конфедерации государств Сахеля, последовательно отстаивающие свое право на суверенное развитие.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Украина поддерживает террористов в Африке, заявили в МИД России
Вчера, 10:09
 
В миреРоссияАфрикаСахель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала