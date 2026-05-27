В МИД выразили обеспокоенность рисками появления халифата в Африке

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россию беспокоит формирование в Африке условий для восстановления "халифата версии 2.0", заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Нас беспокоит массовая передислокация иностранных террористов-боевиков в регион из других конфликтных зон. Важно не дать им закрепиться и создать здесь новый халифат версии 2.0", - сказала Довгаленко на брифинге по тематике деятельности форума партнерства Россия - Африка на Международном форуме по безопасности.
Она добавила, что в эпицентре террористической угрозы находятся дружественные страны и конфедерации государств Сахеля, последовательно отстаивающие свое право на суверенное развитие.