"Аэрофлот" впервые перекрасил Boeing 777 на базе российской компании

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" впервые перекрасил широкофюзеляжный самолет Boeing 777 на базе отечественной компании, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.

"Аэрофлот" перекрасил Boeing 777-300ER. Отмечается, что впервые обновление ливреи на данном типе воздушного судна проведено на базе отечественного провайдера в Ульяновске. Перекраска самолета проходила в течение 17 дней.

"Начнем с того, что любое лакокрасочное покрытие (ЛКП) со временем теряет свой идеальный вид. Это естественнее явление и свойственно в том числе и самолетам. На устойчивость и состояние ЛКП в основном влияют климатические условия, в которых эксплуатируется воздушное судно", – приводится в сообщении компании.

Отмечается, что перекраску самолетов осуществляют по необходимости обновления покрытия раз в 6-10 лет. Она проходит в ангарных комплексах специализированных технических центров. В рамках данных работ полностью удаляется старое лакокрасочное покрытие, выполняется инспекция коррозионного состояния воздушного судна без ЛПК. Далее наносится новый грунтовый слой, и самолет красится по-новому.

После окончания работ проводится взвешивание воздушного судна для расчета обновленной массы и центровки самолета. При взвешивании с лайнера полностью сливается топливо и вода, из пассажирского салона убираются все бортовые журналы, инструкции, антимакассары и другое бытовое имущество. После возвращения с перекраски самолет сразу приступает к выполнению рейсов.