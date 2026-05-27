18:39 27.05.2026
"Аэрофлот" впервые перекрасил Boeing 777 на базе российской компании

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" впервые перекрасил широкофюзеляжный самолет Boeing 777 на базе отечественной компании, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
"Аэрофлот" перекрасил Boeing 777-300ER. Отмечается, что впервые обновление ливреи на данном типе воздушного судна проведено на базе отечественного провайдера в Ульяновске. Перекраска самолета проходила в течение 17 дней.
"Начнем с того, что любое лакокрасочное покрытие (ЛКП) со временем теряет свой идеальный вид. Это естественнее явление и свойственно в том числе и самолетам. На устойчивость и состояние ЛКП в основном влияют климатические условия, в которых эксплуатируется воздушное судно", – приводится в сообщении компании.
Отмечается, что перекраску самолетов осуществляют по необходимости обновления покрытия раз в 6-10 лет. Она проходит в ангарных комплексах специализированных технических центров. В рамках данных работ полностью удаляется старое лакокрасочное покрытие, выполняется инспекция коррозионного состояния воздушного судна без ЛПК. Далее наносится новый грунтовый слой, и самолет красится по-новому.
После окончания работ проводится взвешивание воздушного судна для расчета обновленной массы и центровки самолета. При взвешивании с лайнера полностью сливается топливо и вода, из пассажирского салона убираются все бортовые журналы, инструкции, антимакассары и другое бытовое имущество. После возвращения с перекраски самолет сразу приступает к выполнению рейсов.
С 2023 года по настоящее время "Аэрофлот" перекрасил 31 воздушное судно (Airbus A320, Airbus А330, Boeing 737, Boeing 777), из них 11 перекрашено за этот год. Основная часть этих самолетов прошли обновление ливреи на базе в Ульяновске. Несколько лайнеров перекрашены на заводе в Минске.
 
