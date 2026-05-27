А7: санкции Великобритании не повлияют на работу компании

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 продолжает работу в штатном режиме — введенные Великобританией дополнительные ограничения в отношении топ-менеджеров компании не затронули ее операционную деятельность, это решение будет оспорено в суде, сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, инфраструктура А7 изначально строилась с учетом потенциальных внешних ограничений, что обеспечивает непрерывность и безопасность всех операций. Система международных расчетов уже около года находится под санкциями Великобритании и ЕС, и, несмотря на это, продолжает успешно работать.

"Компания А7 ведет бизнес, соответствующий всем международным нормам и правилам. А7 не создавалась для обхода санкций. Мы строим альтернативную систему международных расчетов, призванную дать предпринимателям в разных странах мира возможность осуществлять быстрые и качественные международные платежи там, где традиционная западная банковская система перегружена избыточной бюрократией и комплаенсом. Мы строим систему, в которой свобода предпринимательства — основа качественного оказания услуг, а здравый смысл доминирует над политикой", — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора А7 Игоря Горина.

По его словам, А7 расценивает принятое Великобританией решение как предсказуемый шаг, который не имеет под собой никаких оснований. "Решение ввести в отношении нас санкции — незаконно, и мы будем его оспаривать должным образом в судебном порядке", — подчеркнул Горин.