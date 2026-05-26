Рейтинг@Mail.ru
Ибрагимов рассказал о своей реакции на звонок Карпина - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:02 26.05.2026
Ибрагимов рассказал о своей реакции на звонок Карпина

Ибрагимов: звонок Карпина стал неожиданностью

© Фото : соцсети Амира ИбрагимоваАмир Ибрагимов
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : соцсети Амира Ибрагимова
Амир Ибрагимов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, что звонок от главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина стал для него неожиданностью.
  • Амир Ибрагимов включен в окончательный состав сборной России для участия в матчах.
  • Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта, 5 июня — со сборной Буркина-Фасо, 9 июня — с командой Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов рассказал, что звонок от главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина стал неожиданностью для него.
Ранее тренерский штаб Карпина впервые включил Ибрагимова в окончательный состав сборной России для участия в матчах.
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Футболист "МЮ" сыграет за Россию? Зачем Карпину 18-летний дагестанец
12 мая, 19:50
"Перезванивались (с Карпиным). Говорили о многом. Конечно, неожиданный был звонок, но я очень обрадовался, когда увидел. Но еще есть много, что мне нужно о нем узнать и ему обо мне. На базе еще поговорим вместе с ним", - рассказал Ибрагимов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.
"Одноклубники были очень рады за меня. И многие из них спрашивали у меня, еду ли я играть на чемпионат мира. Так как они не все знают, что Россия не может пока играть. Тренеры были рады, все были очень рады. Они поздравили меня и сказали: "Покажи, на что ты способен", - добавил спортсмен.
Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня - со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Футболист "Манчестер Юнайтед" прибыл в расположение сборной России
01:28
 
ФутболРоссияБуйнакскАнглияАмир ИбрагимовВалерий КарпинМанчестер ЮнайтедБуркина-ФасоШеффилд Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала