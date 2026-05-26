Ибрагимов рассказал о своей реакции на звонок Карпина

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов рассказал, что звонок от главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина стал неожиданностью для него.
"Перезванивались (с Карпиным). Говорили о многом. Конечно, неожиданный был звонок, но я очень обрадовался, когда увидел. Но еще есть много, что мне нужно о нем узнать и ему обо мне. На базе еще поговорим вместе с ним", - рассказал Ибрагимов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.
"Одноклубники были очень рады за меня. И многие из них спрашивали у меня, еду ли я играть на чемпионат мира. Так как они не все знают, что Россия не может пока играть. Тренеры были рады, все были очень рады. Они поздравили меня и сказали: "Покажи, на что ты способен", - добавил спортсмен.
Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня - со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.