Двукратная обладательница "Золотого мяча" покидает "Барселону"

В среду на стадионе "Камп Ноу" состоится мероприятие, в ходе которого 32-летняя спортсменка попрощается с болельщиками клуба.

Путельяс выступает за "Барселону" с 2012 года и провела за команду 507 матчей, что является вторым результатом в истории клуба. Капитан каталонцев с 232 голами является лучшим бомбардиром "Барселоны". За 14 лет в клубе Путельяс завоевала 38 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании она стала чемпионкой мира (2023).