Двукратная обладательница "Золотого мяча" покидает "Барселону"

22:46 26.05.2026
Двукратная обладательница "Золотого мяча" Путельяс покинула "Барселону"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанская футболистка Алексия Путельяс покинула «Барселону».
  • На стадионе «Камп Ноу» состоится мероприятие, на котором Алексия Путельяс попрощается с болельщиками клуба.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Испанская футболистка Алексия Путельяс покинула "Барселону", сообщается на сайте испанского клуба.
В среду на стадионе "Камп Ноу" состоится мероприятие, в ходе которого 32-летняя спортсменка попрощается с болельщиками клуба.
Путельяс выступает за "Барселону" с 2012 года и провела за команду 507 матчей, что является вторым результатом в истории клуба. Капитан каталонцев с 232 голами является лучшим бомбардиром "Барселоны". За 14 лет в клубе Путельяс завоевала 38 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании она стала чемпионкой мира (2023).
В 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладателем "Золотого мяча". Большее количество раз лучшей футболисткой мира признавалась лишь ее партнер по "Барселоне" Айтана Бонмати (2023-2025).
"Интер Майами" сообщил о мышечной травме у Месси перед стартом ЧМ-2026
