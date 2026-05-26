Министр здравоохранения США голыми руками поймал двух змей
19:45 26.05.2026 (обновлено: 19:48 26.05.2026)
Министр здравоохранения США голыми руками поймал двух змей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший разместил видео, на котором голыми руками ловит двух черных змей.
  • На видео Роберт Кеннеди-младший утверждает, что пойманные им змеи — это черные полозы.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, неоднократно привлекавший к себе внимание из-за необычных увлечений, связанных с животными, разместил видео, на котором голыми руками ловит двух черных змей.
На опубликованном на странице Кеннеди-младшего видео в Instagram*, министр голыми руками отлавливает двух змей на частной территории, утверждая, что это черные полозы.
Несмотря на активное сопротивление животных, которые кусали министра, пытаясь вырваться, американский чиновник продолжал держать их за хвосты, позируя снимавшим его людям до самого конца видео. О дальнейшей судьбе пресмыкающихся не сообщается.
В апреле газета New York Post писала, что Кеннеди-младший препарировал енота на обочине дороги в ходе семейной поездки с детьми, а в 2024 году сам министр рассказывал New Yorker, как однажды подбросил тушу медвежонка в Центральный парк в Нью-Йорке после неудачной попытки освежевать его. Дочь министра Кэтлин Кеннеди вспоминала в интервью журналу Town & Country в 2012 году, как отец пытался перевезти на крыше автомобиля голову кита, из-за чего машина пропиталась неприятным запахом.
* Принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
