Журналист из США назвал посещение колледжа в Старобельске тяжелейшим опытом

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 26 мая – РИА Новости. Посещение колледжа в Старобельске после атаки ВСУ было тяжелейшим опытом, заявил журналист из США Кристофер Хелали на полях форума по безопасности.
"Пребывание в Старобельске было тяжелейшим опытом, и для нас увидеть это своими глазами, стать свидетелями этого ужаса было по-настоящему сложным процессом и сложным опытом", - сказал он.
Хелали добавил, что последствия действий киевского режима, масштабы катастрофы шокировали его коллегу, который впервые приехал на Донбасс.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.