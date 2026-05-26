Воробьев принял участие в Совете законодателей ЦФО в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа, которое прошло в Подмосковье под руководством полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Участники обсудили наиболее успешные региональные практики, а также возможность их реализации на федеральном уровне.

"Сегодняшняя встреча организована, в том числе для того, чтобы и законодательная, и исполнительная власть понимали приоритеты, вызовы, в которых мы живем, и успешно с ними справлялись. ЦФО – это 18 субъектов Федерации, где проживает 40 миллионов человек. Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия. Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией – касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Все это принципиально важно, и мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка Совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что Московскую область выбрали для проведения встречи в этот раз", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Одна из ключевых тем мероприятия – поддержка участников специальной военной операции. В Подмосковье, помимо 41 федеральной меры, действуют 36 региональных инициатив, многие из которых доступны онлайн. Для реабилитации ветеранов работает три профильных центра, куда приезжают специалисты из разных регионов для применения методик. В регионе также налажен алгоритм трудоустройства.

Законодатели региона активно участвуют в решении вопросов на своем уровне, принимая законы и инициативы. Они также помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения и в новые регионы, решать бытовые, социальные и юридические вопросы ветеранов и их близких.

Еще одна тема заседания – вовлечение молодежи в парламентскую деятельность. Так, Московская областная дума во главе с Игорем Брынцаловым много лет активно поддерживает это направление: тысячи выпускников молодежных советов с 2010 года уже заняли посты в местных администрациях и региональной власти.

Кроме того, в ходе мероприятия спикер подмосковного парламента был избран председателем Совета законодателей ЦФО. Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и отметил, что в числе приоритетных направлений его работы – всесторонняя помощь участникам СВО и их близким, а также развитие системы кадетского образования.

"Помощь участникам СВО и их семьям – была и остается в приоритете. Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми и внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов: патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост", – сказал Брынцалов.

Он добавил, что параллельно с этим продолжится выстраивание эффективной системы взаимодействия с молодежными парламентами и сельскими старостами, а также работа по решению демографических задач.