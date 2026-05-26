23:18 26.05.2026
Полянский: западные страны, выступившие в ОБСЕ, проигнорировали удар ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны на спецзаседании Постсовета ОБСЕ проигнорировали тему удара ВСУ по Старобельску.
  • По словам Полянского, западные делегации представили российские ответные удары как "удары от отчаяния" и пытались представить предупреждения России об интенсификации ударов как угрозу со стороны России.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Западные страны, выступившие на спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник, проигнорировали тему удара ВСУ по Старобельску, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.
"В выступлениях европейских делегаций удар ВСУ по Старобельску почти не упоминался, за исключением формулировок о том, что возникла какая-то "непонятная история", которую еще нужно прояснить. Но при этом все равно утверждалось, что Украина якобы обороняется, что она имеет право на оборону, а Евросоюз продолжит ее поддерживать", - сказал Полянский.
По его словам, было заметно, что это коллективное решение западных делегаций - чтобы никто не промолчал.
"Все выступали, некоторые хоть коротко, по полминуты, но по одной линии. При этом тему удара по Старобельску фактически обходили стороной", - подчеркнул российский дипломат.
Он добавил, что, по трактовке западников, российские ответные удары были якобы "ударами от отчаяния" - потому что у России, как они утверждают, ничего не получается на фронте.
"Они пытались представить это как попытку запугать Украину и Запад. А наше предупреждение о том, что удары будут интенсифицированы, и дипломатам, а также сотрудникам международных организаций следует покинуть Киев, подавалось европейскими делегациями как угроза со стороны России - в том смысле, что "Россия угрожает, но мы Украину не бросим". Заседание было очень нервным и эмоциональным. Западные страны пытались задавить нас массовостью выступлений и привычными мантрами", - рассказал Полянский.
По его словам, сейчас на Западе сами себя убедили в том, что у России проблемы.
"Без серьезной встряски они из этой картины мира не выйдут", - заключил он.
В миреРоссияСтаробельскУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
