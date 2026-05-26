Небензя: Запад делит погибших детей на "удобные" и "неудобные" жертвы
21:58 26.05.2026
Небензя: Запад делит погибших детей на "удобные" и "неудобные" жертвы

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
  • Василий Небензя заявил, что Запад делит погибших детей на «удобные» и «неудобные» жертвы, комментируя удар ВСУ по общежитию в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и пострадали 44.
ООН, 26 мая - РИА Новости. Запад делит погибших детей на "удобные" и "неудобные" жертвы, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, комментируя удар ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР и реакцию на него западных стран.
"Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на "удобных" и "неудобных" жертв", - сказал Небензя журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскВасилий НебензяЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
