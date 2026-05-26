12:05 26.05.2026 (обновлено: 12:06 26.05.2026)
Запад передает радикалам оружие и данные разведки, заявили в Совбезе

© AP Photo / Matt Rourke
Поставки оружия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отдельные страны Запада передают радикалам оружие и данные разведки, заявил заместитель секретаря СБ Александр Венедиктов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отдельные страны Запада передают радикалам оружие и данные разведки, заявил заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов на международном форуме безопасности.
"Разумеется, никуда не делись такие вызовы угрозы безопасности, как терроризм и экстремизм, что наглядно демонстрируют события в Мали. При этом отдельные страны Запада не только не борются с радикалами, но и активно используют их в своих целях. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки. Осуществляется снабжение разведывательной информацией", - сказал Венедиктов.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
Первый международный форум по безопасности проходит с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности РФ в Подмосковье.
