Запад хочет использовать боевиков из Сирии против Ирана, заявил Бортников
09:11 26.05.2026
Запад хочет использовать боевиков из Сирии против Ирана, заявил Бортников

Бортников: Запад пытается использовать террористов из Сирии в войне с Ираном

Александр Бортников. Архивное фото
Александр Бортников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад пытается использовать боевиков-террористов из Сирии в качестве "прокси"-силы в войне с Ираном, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
  • Среди таких сил, по замыслу Запада, должны быть выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе "Исламского государства"* и других террористических группировок, оказавшиеся в сирийских тюрьмах.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве "прокси"-силы в войне с Ираном, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"По имеющимся данным, западные спецслужбы не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве "прокси"-силы в войне с Ираном", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
По его словам, в числе таких сил, по замыслу Запада, должны быть выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе "Исламского государства"* и других террористических группировок, оказавшиеся в сирийских тюрьмах.
Сейчас боевиков перебрасывают на территорию Ирака в специализированные лагеря, отметил Бортников. Он назвал очевидным, что таких агентов-боевиков могут и будут использовать не только на Ближнем Востоке, но и в странах, откуда они туда прибыли.
"В свое время с таких же иракских тюремных комплексов, находившихся под опекой спецслужб западной коалиции, начиналась история ИГИЛ. Именно тогда в наших странах был зафиксирован значительный рост числа сторонников идеологии джихадизма. На фоне нынешнего иранского кризиса эта тенденция способна усилиться, а источник угрозы будет находиться в непосредственной близости от южных рубежей СНГ", - предупредил Бортников.
* Террористическая организация, запрещена в России
В миреСирияРоссияИранАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
