Запад хочет использовать боевиков из Сирии против Ирана, заявил Бортников

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве "прокси"-силы в войне с Ираном, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, в числе таких сил, по замыслу Запада, должны быть выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе "Исламского государства"* и других террористических группировок, оказавшиеся в сирийских тюрьмах.

"В свое время с таких же иракских тюремных комплексов, находившихся под опекой спецслужб западной коалиции, начиналась история ИГИЛ. Именно тогда в наших странах был зафиксирован значительный рост числа сторонников идеологии джихадизма. На фоне нынешнего иранского кризиса эта тенденция способна усилиться, а источник угрозы будет находиться в непосредственной близости от южных рубежей СНГ", - предупредил Бортников.