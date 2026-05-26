Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад ошибочно принял терпение России за слабость.
- По словам эксперта, позиция Москвы по украинскому конфликту последовательна и известна всем, но никто сознательно "не настраивается на эту волну".
- Из-за этого России приходится действовать жестче, заключил Джонсон.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Запад совершил ошибку, приняв терпение России за слабость, заявил в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«
"Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", — сказал он.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".