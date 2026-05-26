Западные СМИ вывернули с ног на голову трагедию в ЛНР, заявила Захарова

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные СМИ, говоря о трагедии в Старобельске, вывернули все с ног на голову, представляя все так, словно атакованы были не дети, а российские военные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все с точностью наоборот представлено, буквально выворочено все, поставлено с ног на голову. Представлено дело так, что будто бы это не школа, а чуть ли не командный пункт вооруженных сил. Что были там якобы не дети, а какой-то генералитет", - сказала Захарова в ходе Международного форума по безопасности.
МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.