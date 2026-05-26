Россия продолжит информировать международное сообщество о заявлении МИД

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва будет продолжать информировать международное сообщество о тех шагах, которые были изложены в заявлении МИД РФ, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Мы продолжим информировать страны. Мы сделали открытое заявление. Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам… О тех шагах, которые были изложены в нашем заявлении. Это информирование будет проходить исходя из наличия вопросов у этих стран", - сказала она журналистам.