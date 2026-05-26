Захарова прокомментировала заявление МИД об ударах по объектам в Киеве

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявление российского МИД об ударах по Киеву было нацелено на информирование международного сообщества, чтобы потом не было претензий к Москве, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

“Заявлением МИД и соответствующими контактами международное сообщество было проинформировано о необходимости им принять соответствующие шаги в отношении как своего дипломатического персонала, так и граждан. Для того, чтобы потом не обвинять нашу страну, не предъявлять ей какие-либо претензии, не вызывать наших послов: “А что происходит, а почему?”” - сказала она журналистам.