Рубио заявил, что Лавров передал послание Трампу от Путина

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.