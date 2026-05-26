Рубио заявил, что Лавров передал послание Трампу от Путина
09:28 26.05.2026 (обновлено: 09:35 26.05.2026)
Рубио заявил, что Лавров передал послание Трампу от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Сергей Лавров передал через него послание от Владимира Путина Дональду Трампу.
  • В ходе телефонного разговора Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.
В понедельник вечером Рубио и Лавров обсудили в ходе телефонного разговора конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана.
"Вчера я говорил с ним (с Лавровым - ред.)... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал", - сказал Рубио журналистам.
