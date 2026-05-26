Рубио заявил, что Лавров передал послание Трампу от Путина

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.
"Вчера я говорил с ним (с Лавровым - ред.)... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал", - сказал Рубио журналистам.