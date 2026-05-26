Захарова отчитала японского журналиста за отказ освещать теракт в ЛНР - РИА Новости, 26.05.2026
14:13 26.05.2026
Захарова отчитала японского журналиста за отказ Токио освещать теракт в ЛНР

  • Мария Захарова отчитала японского журналиста за отказ освещать теракт в Старобельске.
  • МИД России организовало пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, имеющих аккредитацию в России, но некоторые журналисты не поехали.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности отчитала японского журналиста за отказ освещать трагедию в Старобельске.
"Почему вы не поехали в Старобельск? Почему ни один японский журналист не поехал в Старобельск? Вы написали ваш репортаж… о том, что там произошло? Если не написали, не задавайте мне вопрос…. Зачем и почему вас интересуют отношения между нашими странами? Если вас не интересует то, как в нашей стране киевский режим при поддержке Токио убивает детей. О каких отношениях вы можете говорить?" - сказала Захарова японскому журналисту, который попытался задать о российско-японских отношениях.
Она отметила, что говорить о нехватке времени в такой ситуации - просто смешить людей.
“Ничего не помешало 50 журналистам из 20 стран мира это сделать. А если вам для того, чтобы собраться в поездку, нужно собрать два чемодана, запросить себе комфортные условия, значит вы не журналист”, - указала Захарова.
В то же время Захарова отметила, что в России каждый гражданин, в том числе дети, знает о трагедии в Хиросиме и Нагасаки и все почитают жертв этой трагедии.
МИД России организовало пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В миреРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
