Захарова отчитала японского журналиста за отказ освещать теракт в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова отчитала японского журналиста за отказ освещать теракт в Старобельске.

МИД России организовало пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, имеющих аккредитацию в России, но некоторые журналисты не поехали.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности отчитала японского журналиста за отказ освещать трагедию в Старобельске.

"Почему вы не поехали в Старобельск ? Почему ни один японский журналист не поехал в Старобельск? Вы написали ваш репортаж… о том, что там произошло? Если не написали, не задавайте мне вопрос…. Зачем и почему вас интересуют отношения между нашими странами? Если вас не интересует то, как в нашей стране киевский режим при поддержке Токио убивает детей. О каких отношениях вы можете говорить?" - сказала Захарова японскому журналисту, который попытался задать о российско-японских отношениях.

Она отметила, что говорить о нехватке времени в такой ситуации - просто смешить людей.

“Ничего не помешало 50 журналистам из 20 стран мира это сделать. А если вам для того, чтобы собраться в поездку, нужно собрать два чемодана, запросить себе комфортные условия, значит вы не журналист”, - указала Захарова.

В то же время Захарова отметила, что в России каждый гражданин, в том числе дети, знает о трагедии в Хиросиме Нагасаки и все почитают жертв этой трагедии.

МИД России организовало пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали.