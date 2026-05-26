Мировое большинство ужаснулось трагедии в ЛНР, заявила Захарова - РИА Новости, 26.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 26.05.2026
Мировое большинство ужаснулось трагедии в ЛНР, заявила Захарова

Захарова: мировое большинство ужаснулось удару ВСУ по колледжу в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировое большинство ужаснулось удару ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила Захарова.
  • По ее словам, МИД организовал поездку иностранных журналистов на место трагедии, чтобы люди своими глазами могли увидеть последствия теракта: "чтобы потом никто не сказал, что этого не было".
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировое большинство ужаснулось удару ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мировое большинство ужасается преступлению Киева", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, МИД России организовал поездку иностранных журналистов на место трагедии, чтобы люди своими глазами могли увидеть последствия теракта: "чтобы потом никто не сказал, что этого не было".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскМария ЗахароваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
