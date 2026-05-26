12:29 26.05.2026 (обновлено: 13:00 26.05.2026)
Захарова посоветовала ЕС направить средства для Киева развивающимся странам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что если бы Запад отправил развивающимся странам те деньги, которые он выделяет Украине, это дало бы конкретный результат.
  • По ее словам, Украине по каналам Всемирного банка было выделено более 70 миллиардов долларов, что превышает годовые объемы поддержки всех стран Африки южнее Сахары.
  • Мария Захарова отметила, что в 2025 году Киев стал рекордсменом по годовому объему получения внешней помощи.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Если бы Запад отправил развивающимся странам те деньги, которые он выделяет Украине, это дало бы конкретный результат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“По каналам Всемирного банка Украине было выделено более 70 миллиардов долларов. Эти суммы превышают годовые объемы поддержки всех стран Африки, южнее Сахары. Причем мы прекрасно понимаем, что, если бы эти деньги были направлены именно на нужды развивающихся стран, в частности, африканских, эти деньги бы дали конкретный результат”, - сказала она в ходе сессии Международного форума по безопасности.
“Они не пошли бы на националистическую резню, на расовую дискриминацию. Они бы пошли на развитие”, - добавила Захарова.
Более того, указала она, в 2025 году Киев стал рекордсменом по годовому объему получения внешней помощи за всю историю мониторинга официальной помощи развитию.
Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".
Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.
