Цифровая неоколонизация представляет большую опасность, заявила Захарова

- Мария Захарова заявила, что цифровая неоколонизация представляет большую опасность в современном мире.
- Коллективный Запад совершенствует практики в русле неоколониальной политики в экономической сфере.
- Западники применяют неоколониалистские методы навязывания своих программных продуктов и IT-решений из-за различий в уровне цифрового развития стран Глобального Юга и коллективного Запада.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Цифровая неоколонизация представляет большую опасность в современном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме по безопасности.
По ее словам, в настоящее время наибольшую опасность представляет цифровая неоколонизация.
"Арсенал практик, которые применяются коллективным Западом в русле неоколониальной политики в экономической сфере, постоянно расширяется и, к сожалению, совершенствуется. К традиционным методам финансово-экономической зависимости сейчас добавляются новые", - сказала Захаров.
По ее словам, на фоне стремительного развития и повсеместной цифровизации экономики в разных странах мира технологии искусственного интеллекта становятся важнейшим фактором не только конкурентноспособности государств, но и инструментом влияния.
"При различиях в уровне цифрового развития стран Глобального Юга и коллективного Запада западники применяют именно неоколониалистские методы навязывания своих программных продуктов и IT-решений", - сказала она.
