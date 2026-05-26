Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что цифровая неоколонизация представляет большую опасность в современном мире.

Коллективный Запад совершенствует практики в русле неоколониальной политики в экономической сфере.

Западники применяют неоколониалистские методы навязывания своих программных продуктов и IT-решений из-за различий в уровне цифрового развития стран Глобального Юга и коллективного Запада.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Цифровая неоколонизация представляет большую опасность в современном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме по безопасности.

По ее словам, в настоящее время наибольшую опасность представляет цифровая неоколонизация.

"Арсенал практик, которые применяются коллективным Западом в русле неоколониальной политики в экономической сфере, постоянно расширяется и, к сожалению, совершенствуется. К традиционным методам финансово-экономической зависимости сейчас добавляются новые", - сказала Захаров.

По ее словам, на фоне стремительного развития и повсеместной цифровизации экономики в разных странах мира технологии искусственного интеллекта становятся важнейшим фактором не только конкурентноспособности государств, но и инструментом влияния.