Взрывотехники моyтируют взрывную сеть на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области

Повторный аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК не состоялся

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), не состоялись, следует из данных информационной системы ГИС "Торги"

На аукцион подали всего одну заявку — от АО " Русские угли ", ее зарегистрировали 22 мая. Но компанию к торгам не допустили.

"Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации", — объясняется в материалах информационной площадки.

Торги должны были проводиться в формате голландского аукциона. Он предусматривает последовательное снижение стартовой цены до 50 процентов. Активы Струкова, перешедшие в собственность государства, изначально оценивались в 162,02 миллиарда рублей.

Первый аукцион, который должен был пройти 18 мая, отменили из-за отсутствия заявок.

В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска изъял в доход государства акции ЮГК и других компаний Струкова. По данным силовиков, бизнесмен выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Чтобы скрыть участие в ЮГК, он оформил актив на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии . При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.