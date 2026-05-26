Рейтинг@Mail.ru
Повторный аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК не состоялся - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 26.05.2026
Повторный аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК не состоялся

Повторный аукцион по продаже доли ЮГК не состоялся из-за недопуска участника

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВзрывотехники моyтируют взрывную сеть на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
Взрывотехники моyтируют взрывную сеть на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), не состоялись.
  • На аукцион была подана одна заявка от АО "Русские угли", но ее не допустили к участию из-за неполного пакета документов.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), не состоялись, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
На аукцион подали всего одну заявку — от АО "Русские угли", ее зарегистрировали 22 мая. Но компанию к торгам не допустили.
Работа предприятия группы компаний ЮГК в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Челябинский суд списал долг ЮГК перед Струковым
19 мая, 13:58
"Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации", — объясняется в материалах информационной площадки.
Торги должны были проводиться в формате голландского аукциона. Он предусматривает последовательное снижение стартовой цены до 50 процентов. Активы Струкова, перешедшие в собственность государства, изначально оценивались в 162,02 миллиарда рублей.
Первый аукцион, который должен был пройти 18 мая, отменили из-за отсутствия заявок.
В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска изъял в доход государства акции ЮГК и других компаний Струкова. По данным силовиков, бизнесмен выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Чтобы скрыть участие в ЮГК, он оформил актив на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.
ЮГК — четвертая по объему выпуска и вторая по ресурсам золота компания в России. Струкову принадлежала доля в 67,2 процента. Еще 22 процентами владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.
Погрузка золотосодержащей руды в самосвал на предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний, входящем в группу компаний ЮГК - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки
27 октября 2025, 17:54
 
ЭкономикаРоссияЮГКФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала