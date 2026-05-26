Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:42 26.05.2026
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 85 военных, два бронетранспортера "Stryker" производства США, три боевые бронированные машины в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Куртовка, Рай-Александровка, Дружковка, Тихоновка, Артем, Николаевка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 85 военнослужащих, два бронетранспортера "Stryker" производства США, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град"", - говорится в сводке.
