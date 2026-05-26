Рейтинг@Mail.ru
Неделя предпринимательства началась в Ярославской области - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:52 26.05.2026
Неделя предпринимательства началась в Ярославской области

В Ярославской области стартовала Неделя предпринимательства "Поток"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Неделя предпринимательства стартовала в Ярославской области во вторник, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Сегодня, 26 мая, в День российского предпринимательства, в Ярославской области стартовала Неделя предпринимательства "Поток" – одно из ключевых событий для делового сообщества региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, мероприятия пройдут на нескольких площадках в Ярославле и Ростове Великом: участников ждут панельные дискуссии, мастер-классы по маркетингу и брендингу, выставка локальной продукции, нетворкинг-сессии и консультации экспертов.
Евраев отметил, что в Ярославской области День предпринимательства касается более 54 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и свыше 135 тысяч самозанятых. Их количество ежегодно растет, подчеркнул губернатор. По его словам, это значит, что в регионе созданы условия для открытия собственного дела, будь то производство или предоставление услуг.
"Только в 2025 году оборот малых и средних предприятий составил почти 690 миллиардов рублей, поступления по налогам на совокупный доход выросли на 9,5%. Это серьезный вклад в экономику и занятость Ярославской области. На уровне правительства поддерживаем предпринимательскую инициативу, расширяем виды помощи, участвуем в организации ключевых событий для делового сообщества", - сообщил Евраев.
Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков рассказал, что правительство региона предоставляет малым и средним предприятиям области финансовую, имущественную, инжиниринговую, экспортную, информационно-консультационную, образовательную и другие виды помощи.
"В 2025 году на поддержку МСП направлено более миллиарда рублей – с учетом займов и поручительств Фонда поддержки предпринимательства. В настоящее время капитализация фонда – более 1,2 миллиарда рублей. За первый квартал 2026 года Фонд поддержки МСП помог предпринимателям привлечь рекордные 420 миллионов рублей", - рассказал Хохряков.
Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов подчеркнул, что главной задачей министерства является создание условий для успешной работы субъектов малого и среднего предпринимательства, ведь бизнес обеспечивает финансовую стабильность и социально-экономическое развитие региона.
"Мероприятия недели традиционно помогают участникам определять векторы роста, находить новых партнеров и получать практические инструменты для продвижения своего дела", - рассказал Ольхов.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала