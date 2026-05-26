Неделя предпринимательства началась в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Неделя предпринимательства стартовала в Ярославской области во вторник, сообщил губернатор Михаил Евраев.

« "Сегодня, 26 мая, в День российского предпринимательства, в Ярославской области стартовала Неделя предпринимательства "Поток" – одно из ключевых событий для делового сообщества региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, мероприятия пройдут на нескольких площадках в Ярославле и Ростове Великом: участников ждут панельные дискуссии, мастер-классы по маркетингу и брендингу, выставка локальной продукции, нетворкинг-сессии и консультации экспертов.

Евраев отметил, что в Ярославской области День предпринимательства касается более 54 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и свыше 135 тысяч самозанятых. Их количество ежегодно растет, подчеркнул губернатор. По его словам, это значит, что в регионе созданы условия для открытия собственного дела, будь то производство или предоставление услуг.

"Только в 2025 году оборот малых и средних предприятий составил почти 690 миллиардов рублей, поступления по налогам на совокупный доход выросли на 9,5%. Это серьезный вклад в экономику и занятость Ярославской области. На уровне правительства поддерживаем предпринимательскую инициативу, расширяем виды помощи, участвуем в организации ключевых событий для делового сообщества", - сообщил Евраев.

Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков рассказал, что правительство региона предоставляет малым и средним предприятиям области финансовую, имущественную, инжиниринговую, экспортную, информационно-консультационную, образовательную и другие виды помощи.

"В 2025 году на поддержку МСП направлено более миллиарда рублей – с учетом займов и поручительств Фонда поддержки предпринимательства. В настоящее время капитализация фонда – более 1,2 миллиарда рублей. За первый квартал 2026 года Фонд поддержки МСП помог предпринимателям привлечь рекордные 420 миллионов рублей", - рассказал Хохряков.

Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов подчеркнул, что главной задачей министерства является создание условий для успешной работы субъектов малого и среднего предпринимательства, ведь бизнес обеспечивает финансовую стабильность и социально-экономическое развитие региона.