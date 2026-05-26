Число субъектов малого и среднего бизнеса на Ямале достигло более 80 тысяч

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на Ямале достигло более 80 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил их с профессиональным праздником.

"Вы не боитесь брать на себя ответственность, создавать рабочие места и менять жизнь в наших городах и поселках к лучшему. Каждое новое кафе, уютная пекарня, качественный сервис или современный магазин – это ваш личный вклад в то, чтобы округ был местом, где хочется жить, работать и растить детей", — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Он добавил, что это заметно, как они успешно адаптируются к вызовам времени, активно выходят на федеральные маркетплейсы, как растет и укрепляется бренд "Сделано на Ямале". Правительство региона продолжит делать все, чтобы округ оставался надежным партнером.

"Благодарю вас за верность своему делу. Желаю смелых планов, надежных единомышленников и новых профессиональных побед", — отметил губернатор.

В пресс-службе указали, что власти округа тесно сотрудничают с деловым сообществом и предлагают комплекс мер поддержки. В 2026 году представителям ямальского бизнеса доступны 14 видов финансовой помощи в виде компенсаций и грантов, а также гарантийная поддержка через поручительства и займы. При этом пять новых инструментов развития введены в этом году.

В каждом городе функционируют центры "Мой бизнес", оказывающие предпринимателям финансовую, консультационную и образовательную поддержку для их развития. Центры работают в режиме "одного окна", объединяя различные услуги и меры поддержки на одной площадке.

Развивается бренд "Сделано на Ямале", его получили уже 13 компаний. Список обладателей знака ежегодно пополняется и охватывает все больше категорий товаров.

Для местных производителей на торговых площадках работает региональная витрина – цифровой сервис, который помогает продавать товары по всей России без посредников. В системе есть каталог товаров, логистическая поддержка, анализ спроса и инструменты обратной связи. Уже видны первые результаты: растет число заказов на ямальские товары – от рыбы и дикоросов до одежды и сувениров.