В Сумах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Повторный взрыв слышали в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги с 2.54 (время совпадает с мск).
