В Госдуме предложили сделать выпускные в школах бесплатными

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Марина Ким предложила передать организацию школьных выпускных городским властям.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Марина Ким ("Справедливая Россия") предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку школьных выпускных городским властям.

По ее словам, организацией праздников должны заниматься городские власти, а не родители и педагоги, которым приходится собирать деньги, самостоятельно искать площадки и отвечать за безопасность детей.

« "Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер. Мы продумаем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время", - сказала Ким РИА Новости.

Депутат рассказала, что инициатива предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя полную организацию выпускных: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности, а для семей мероприятие станет бесплатным - без сборов в родительских комитетах и чатах.