В Госдуме предложили сделать выпускные в школах бесплатными
22:55 26.05.2026
В Госдуме предложили сделать выпускные в школах бесплатными

РИА Новости: в ГД хотят передать подготовку школьных выпускных муниципалитетам

Участники Всероссийского выпускного бала. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Марина Ким предложила передать организацию школьных выпускных городским властям.
  • Муниципалитеты могут взять на себя полную организацию выпускных: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности.
  • По инициативе депутата мероприятие может стать бесплатным для учеников и их семей.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Марина Ким ("Справедливая Россия") предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку школьных выпускных городским властям.
По ее словам, организацией праздников должны заниматься городские власти, а не родители и педагоги, которым приходится собирать деньги, самостоятельно искать площадки и отвечать за безопасность детей.
«
"Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер. Мы продумаем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время", - сказала Ким РИА Новости.
Депутат рассказала, что инициатива предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя полную организацию выпускных: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности, а для семей мероприятие станет бесплатным - без сборов в родительских комитетах и чатах.
"Тема приобретает особую актуальность накануне сезона выпускных, когда вопрос сборов и нагрузки на семьи традиционно встает наиболее остро. Инициатива адресована родителям школьников по всей стране и отвечает на запрос о снижении расходов и ответственности, которые сегодня ложатся на семьи и учителей", - добавила Ким.
